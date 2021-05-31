موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى





إستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي على بديل محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب أمام الترجي لحساب مباريات دوري أبطال أفريقيا.





وأكدت بعض المصادر الخاصة أن موسيماني يرى أن جونيور أجايي يعد البديل المناسب القادر على تعويض غياب محمد مجدي أفشة الذي تعرض للإصابة في مواجهة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان.





وكان سيد عبد الحفيظ قد أعلن أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أفشة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل الأمر الذي يجعله بعيد عن مواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نادي نهضة بركان المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.