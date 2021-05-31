Advertisements

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال التطوير والتشجير ورصف وإنارة الشوارع المؤدية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها وكذلك الطرق الداخلية بها والتي بلغت تكلفتها حوالي ٢٠ مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الحكومة علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، وإنشاء عدد من المناطق الاستثمارية المتكاملة التي تساهم في نجاح عملية التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شارك في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يتفقدان أعمال تطوير ورصف طرق المنطقة الاستثمارية ببنها

أخبار تهمك

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد نهاية اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

منذ ساعة الا ربع

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من الاستمرار في أنفيلد

منذ ساعة و 23 دقيقة

ماذا جاء في رسالة زيدان القوية إلى ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

02:43 م

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»