Advertisements

تشكيل مباراة المريخ وطنطا بالجولة الـ21 المؤجلة بالقسم الثاني

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي ونورهان فضل
Advertisements


تنطلق بعد قليل مباراة المريخ وطنطا المؤجلة من الجولة الحادية والعشرون لدوري القسم الثاني .

وأعلن وليد المحروقي، مدرب طنطا تشكيل فريقه أمام المريخ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بدوري القسم الثاني والتي تقام على ملعب طنطا الرياضي في الرابعة عصر اليوم الإثنين .

ويضم التشكيل كلا من : إبراهيم الجرايحي، إبراهيم فاضل، ساهر عبدالمنعم، أحمد محسن، عبدالرؤوف زيكو، حسام غالي، محمد فوزي، أسامة النجار، إبراهيم رخا، كريم أسامة، عبدالعزيز زيزو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد ماجد اونش، عصام عادل، محمود صلاح، أحمد رينجو، محمد موسى، محمد عوض، وايد حسن، أحمد وائل، محمد جمعة .

ويضم تشكيل المريخ كلا من حسام شحاته وأحمد إبراهيم ومحمود علاء وعمرعدلي وعبد الله ناصر وأحمد عدلي ومحمود عبد الله اجوجو وشوقي فتحي وأحمد إبراهيم حسين ومحمد سعيد ومحمد عبد الخالق .


البدلاء إسلام اشرف واندرسون وأحمد هاشم واسامة سعيد وحمادة علي والسيد ابراهيم وبلال عارف وخالد اشرف وعبد الله خيري .

ويدير اللقاء الحكم عدي ابراهيم يعاونه محمود دين ووليد محمد حسن وحكم رابع سمير ابراهيم .

أخبار تهمك

ماذا جاء في رسالة زيدان القوية إلى ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ أقل من ساعة

زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ ثلث ساعة

ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من الاستمرار في أنفيلد

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد نهاية اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة

منذ ساعة و نصف

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

02:43 م

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»