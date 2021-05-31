تشكيل مباراة المريخ وطنطا بالجولة الـ21 المؤجلة بالقسم الثاني





تنطلق بعد قليل مباراة المريخ وطنطا المؤجلة من الجولة الحادية والعشرون لدوري القسم الثاني .



وأعلن وليد المحروقي، مدرب طنطا تشكيل فريقه أمام المريخ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 بدوري القسم الثاني والتي تقام على ملعب طنطا الرياضي في الرابعة عصر اليوم الإثنين .



ويضم التشكيل كلا من : إبراهيم الجرايحي، إبراهيم فاضل، ساهر عبدالمنعم، أحمد محسن، عبدالرؤوف زيكو، حسام غالي، محمد فوزي، أسامة النجار، إبراهيم رخا، كريم أسامة، عبدالعزيز زيزو.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد ماجد اونش، عصام عادل، محمود صلاح، أحمد رينجو، محمد موسى، محمد عوض، وايد حسن، أحمد وائل، محمد جمعة .



ويضم تشكيل المريخ كلا من حسام شحاته وأحمد إبراهيم ومحمود علاء وعمرعدلي وعبد الله ناصر وأحمد عدلي ومحمود عبد الله اجوجو وشوقي فتحي وأحمد إبراهيم حسين ومحمد سعيد ومحمد عبد الخالق .





البدلاء إسلام اشرف واندرسون وأحمد هاشم واسامة سعيد وحمادة علي والسيد ابراهيم وبلال عارف وخالد اشرف وعبد الله خيري .



ويدير اللقاء الحكم عدي ابراهيم يعاونه محمود دين ووليد محمد حسن وحكم رابع سمير ابراهيم .