الأربعاء المُقبل.. سميرة سعيد تطرح "الساعة اتنين بالليل"

أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن موعد طرح أغنيتها الجديدة " الساعة اتنين بلليل"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت سميرة سعيد صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلقت عليها قائلة:"الساعة اتنين بالليل

الأربعاء 2/6/2021".



والجدير بالذكر أن أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، هندسة صوت أمير محروس.