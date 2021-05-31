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الأربعاء المُقبل.. سميرة سعيد تطرح "الساعة اتنين بالليل"

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن موعد طرح أغنيتها الجديدة " الساعة اتنين بلليل"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سميرة سعيد صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلقت عليها قائلة:"الساعة اتنين بالليل
الأربعاء 2/6/2021".

والجدير بالذكر أن أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، هندسة صوت أمير محروس. 

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