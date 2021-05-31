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الأربعاء المُقبل.. سميرة سعيد تطرح "الساعة اتنين بالليل"
الإثنين 31/مايو/2021 - 03:43 م
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة سميرة سعيد عن موعد طرح أغنيتها الجديدة " الساعة اتنين بلليل"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت سميرة سعيد صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلقت عليها قائلة:"الساعة اتنين بالليل
الأربعاء 2/6/2021".
والجدير بالذكر أن أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، هندسة صوت أمير محروس.
نشرت سميرة سعيد صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلقت عليها قائلة:"الساعة اتنين بالليل
الأربعاء 2/6/2021".
والجدير بالذكر أن أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، هندسة صوت أمير محروس.
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