"صحة المنيا" تحرر 44 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على المنشات الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع المواد الغذائية بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف احكام الرقابة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة على المواطنين حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

يأتي ذلك، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، وتوافر الاشتراطات البيئية والصحية بكافة القطاعات الخدمية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق مراقبة الاغذية نفذت حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية خلال الفترة من 22 الى 26 من مايو الجاري، حيث تم المرور على 151 منشأة غذائية، وتم تحرير 44 مخالفة لمنشأت غذائية حيث تنوعت المخالفات بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، مؤكدًا على استمرار تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمره.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 123 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 73 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.