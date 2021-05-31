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ارتفاع أسعار النفط بفعل تحسن الطلب

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مدعومة بتوقات إيجابية لنمو الطلب على الوقود في ربع السنة القادم بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع أوبك+ المقرر هذا الأسبوع لمعرفة كيف ستكون استجابة المنتجين.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس مرتفعة 50 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 69.22 دولار للبرميل بعد تحديد سعر التسوية عند أعلى مستوى في عامين يوم الجمعة. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 66.87 دولار للبرميل مرتفعا 55 سنتا أو 0.8%. والأسواق الأمريكية والبريطانية مغلقة في عطلات عامة اليوم.


ويتجه كلا العقدين صوب تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع توقع المحللين نمو الطلب على النفط بمعدلات تفوق المعروض رغم عودة صادرات الخام والمكثفات الإيرانية. وتجري إيران محادثات مع القوى العالمية منذ أبريل إذ تعكف الأطراف على خطوات من طهران وواشنطن تجاه العقوبات والأنشطة النووية مقابل الالتزام الكامل باتفاق 2015 النووي.

وقال محللو أيه إن زد "نتوقع للطلب أن يتجاوز العرض في حدود 650 ألف برميل يوميا و 950 ألف برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع على الترتيب". مضيفين أن ذلك يشمل زيادة إنتاج إيران 500 ألف برميل يوميا. وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا غدا. ومن المتوقع ألا تحيد أوبك+ عن خططها لتخفيف تخفيضات المعروض تدريجيا حتى يوليو.


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