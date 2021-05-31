اليونان: لدينا خلافات عميقة مع تركيا ونأمل التوصل لتفاهم مبدئي لحل الأزمات

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، إن اليونان لديها خلافات عميقة مع تركيا.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نأمل التوصل لتفاهم مبدئي لحل الأزمات".

وقد عادت الخلافات بين اليونان وتركيا، للتداول، في الآونة الأخيرة، جراء إعلان مصر واليونان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتي رفضتها تركيا، لتطلق التصريحات الاستفزازية، لإثارة حفيظة أثينا.