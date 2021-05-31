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انخفاض الأسهم اليابانية في نهاية تعاملاتها اليوم

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:59 م
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أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل ختام إيجابي من صناع الدواء المحليين.

وفقد المؤشر نيكي القياسي 0.99% ليسجل 28860.08 نقطة عند الإقفال في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26% إلى 1922.98 نقطة. وكان نيكي قفز 2.1% يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من مايو بينما حققت السوق الأمريكية مكاسب محدودة.

وقال يوتاكا ميورا كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية "لا توجد أي أسباب لشراء الأسهم اليابانية حاليا عدا أن توزيع اللقاحات يمضي على نحو جيد. يساعد ذلك في الحد من التراجعات خلال الجلسة".

وبدأت اليابان برنامج التطعيم منتصف فبراير متأخرة عن معظم الاقتصادات الرئيسية وتسابق الزمن لتطعيم معظم كبار السن قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 23 يوليو.

وتأثر نيكي سلبا بأسهم ذات ثقل مثل فاست للتجزئة ومجموعة سوفت بنك اللذين تراجعا 0.73% و 1.57% على الترتيب. وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.51% بعد أن أعلن صانع الرقائق عن بيع أسهم بنحو ملياري دولار لتمويل صفقة مزمعة لشراء ديالوج لأشباه الموصلات مقابل 6 مليارات دولار.

في المقابل تقدمت أسهم صناع الدواء ليقفز سهم أستيلاس فارما 2.1% وتشوجاي للصناعات الدوائية 0.45%. وكان سهم أستيلاس الأكثر ارتفاعا على نيكي بالنسبة المئوية ثم سهم أدفانتست بصعوده 2.06% وياسكاوا إلكتريك بمكاسب بلغت 1.34%.


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