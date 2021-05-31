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زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني السابق رسالة إلى الجماهير تحدث فيها عن التجربة التي خاضها مع الملكي مؤكدًأ أنه لا يقفز من القارب كما إدعى البعض.

وأعلن الملكي خلال الفترة الماضية رحيل زيزو عن تدريب الفريق ليضع نهاية الولاية الثانية له كمدير فني منذ شهر مارس من العام 2019.

ونشرت صحيفة " آس " الإسبانية تصريحات زيزو والتي جاء فيها أنه يود الاعتذار للجماهير على النتائج التي تم تحقيقها في الوقت الذي كان يرغب فيه أن يحصد كافة البطولات والوقوف على منصات التتويج.

وعن السبب الذي أدى إلى رحيله قال زيزو أنه لم يجد الدعم الكافي من الإدارة بالإضافة إلى أن قلة العناصر البديلة هي من أدت إلى تركه منصبه.

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