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الخارجية المغربية تعلق على مثول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي أمام المحكمة

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:51 م
المغرب
المغرب
وكالات
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قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، إن مثول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي أمام المحكمة الثلاثاء يؤكد أن إسبانيا سمحت لهذا الرجل بدخول أراضيها عن علم وبطريقة احتيالية وغامضة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات في مدريد، إنه لا بد لزعيم البوليساريو أن يواجه اتهامات بحقه في إسبانيا قبل مغادرتها.

 

 وشهدت مدينة سبتة الحدودية، والتي تعد آخر جيب لمدريد في إفريقيا، الأربعاء الماضي، موجة هجرة جماعية، عقب نزوح أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي إلى ضفاف الجيب الساحلي، الرابط بين إسبانيا والمغرب.

 

ويذكر أن المدينة تبلغ مساحتها ما يقرب من 28 كيلومترًا مربعًا تتسبب، في أزمة دبلوماسية ضخمة بين المغرب وإسبانيا، اتهامات قد تصل إلى سحب التمثيل الدبلوماسي وقطع العلاقات المشتركة بين البلدين.

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المغرب الخارجية المغربية البوليساريو اسبانيا

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