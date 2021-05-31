Advertisements

رئيس لجنة كورونا: الفطر الأسود لا يُصيب سوى هذه الفئات (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود في مصر قليلة للغاية، ولا داعي للقلق بشأنها.

وأضاف "حسني"، خلال تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أنه لا توجد خطورة من مرض الفطر الأسود في مصر؛ لكونه مرض لا يصيب سوى مرضى نقص المناعة من الدرجة الشديدة.

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أن أحدث برتوكولات العلاج للفطر الأسود على مستوى العالم متوفرة مهما بلغت تكلفتها، وهي برتوكولات ليست مستحدثة وإنما معروفة منذ قديم الأزل.

وتشهد حصيلة إصابات فيروس كورونا في مصر انخفاضا في الحصيلة اليومية، قبل أن تعلن اللجنة العليا عودة العمل بالتوقيت الصيفي للمحال والمقاهي.

أخبار تهمك

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

ماذا جاء في رسالة زيدان القوية إلى ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد نهاية اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة

منذ ساعة و نصف

ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من الاستمرار في أنفيلد

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ 19 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

02:43 م

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»