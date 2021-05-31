رئيس لجنة كورونا: الفطر الأسود لا يُصيب سوى هذه الفئات (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن حالات الاشتباه في الإصابة بالفطر الأسود في مصر قليلة للغاية، ولا داعي للقلق بشأنها.





وأضاف "حسني"، خلال تصريحات للتليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أنه لا توجد خطورة من مرض الفطر الأسود في مصر؛ لكونه مرض لا يصيب سوى مرضى نقص المناعة من الدرجة الشديدة.





وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أن أحدث برتوكولات العلاج للفطر الأسود على مستوى العالم متوفرة مهما بلغت تكلفتها، وهي برتوكولات ليست مستحدثة وإنما معروفة منذ قديم الأزل.



