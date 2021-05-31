السيطرة على حريق بمصنعين في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحمایة المدنیة بالشرقیة تتمكن من السیطرة على حریق بمصنعین بالعاشر من رمضان.



فقد تبلغ للأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الشرقیة بنشوب حریق داخل أحد مصانع الفوم" كائن بمنطقة الروبیكى بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان وإمتداده إلى مصنع مجاور للمصنع المشار إلیه على الفور إنتقلت قوات الحمایة المدنیة إلى محل البلاغ وتمكنت منالسیطرة على الحریق وإخماده ومنع إمتداده، ولم یسفر ذلك عن حدوث إصابات.





كما أشارالفحص المبدئى إلى أن سبب الحریق یرجع إلى حدوث ماس كھربائى

بالمصنع الأول المكون من ثلاث طوابق وأدى إلى حدوث تلفیات بصالة الإنتاج وبعض المواد الخام بالمصنع، وإمتداد النیران إلى (عدد 3 تنكات كیروسین) أعلى سطح المصنع الثانى المكون من طابقین، وجارى حصر التلفیات وفحص تراخیص المصنعین وإخطارالمعمل الجنائى



وإتخاذ الإجراءات القانونیة.