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موسيماني يُبلغ الخطيب بملف الصفقات الجديدة

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي ملف صفقات الفريق خلال الفترة القادمة.

ويبدأ مدرب النادي الأهلي فتح ملفات صفقات القلعة الحمراء الجديدة بعد مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وطالب المدير الفني إدارة الكرة بالنادي الأهلي التعاقد مع أربعة لاعبين خلال الموسم القادم مع عودة بعض اللاعبين المعارين.

ومن بين الصفقات الجديدة التي طلب موسيماني التعاقد معها سفيان رحيمي نجم الرجاء وحمدو الهوني لاعب الترجي التونسي حيث يتم حاليًا المفاضلة بينهما للحصول على توقيع واحد منهما.

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