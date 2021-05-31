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فيتنام تعلق رحلات الطيران الدولية إلى العاصمة هانوي

الإثنين 31/مايو/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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علقت السلطات في فيتنام، اليوم الاثنين، رحلات الطيران الدولية إلى العاصمة هانوي، وسط ارتقاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمصادر إعلامية.

 

وقد سجلت وزارة الصحة في فيتنام، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في تفش جديد للعدوى، حيث سجلت الإصابات في خمس مدن وأقاليم منها العاصمة هانوي.

 

 ورصدت وزارة الصحة الفيتنامية، 32 من الحالات الجديدة في إقليم هاي دوانج واثنتين في إقليم قوانج نينه المجاور.

 

وأعلنت الصحة في فيتنام، عن تسجيل أكثر من 1700 إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام منها 873 حالة محلية.

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فيروس كورونا فيتنام رحلات الطيران

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