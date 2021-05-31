المنافسة تشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

تشتعل المنافسة بين كل من أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا وأشرف بن شرقي نجم الزمالك على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مرور 25 جولة برصيد 12 هدف لكل منهم.





ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي :-





أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف

أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف

عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

يوسف أوباما 9 أهداف

عمرو جمال 9 أهداف

مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف