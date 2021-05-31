Advertisements

المنافسة تشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تشتعل المنافسة بين كل من أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا وأشرف بن شرقي نجم الزمالك على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مرور 25 جولة برصيد 12 هدف لكل منهم.

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي :-

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا 12 هدف
أشرف بن شرقي لاعب الزمالك 12 هدف
أحمد سمير لاعب طلائع الجيش 11 هدف
عمر كمال لاعب المصري 10 أهداف
حسام حسن لاعب سموحة 9 أهداف
محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف
يوسف أوباما 9 أهداف
عمرو جمال 9 أهداف
مصطفي فتحي سموحة 9 أهداف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدافي الدوري المصري تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري

أخبار تهمك

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ أقل من ساعة

ماذا جاء في رسالة زيدان القوية إلى ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ أقل من ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من الاستمرار في أنفيلد

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من الأهلي بعد نهاية اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك اليوم الخميس

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل قمة الأهلي والزمالك

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم السبت

الصراع يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

بن شرقي يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

02:43 م

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»