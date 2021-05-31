ديشامب يتحدث عن قرار عودة بنزيما إلى منتخب فرنسا

صرح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنه قرر كمدرب وليس لاعتبارات شخصية عودة كريم بنزيما نجم ريال مدريد،.





لم يكشف المدير الفني لـ"الديوك" عن العوامل التي ساهمت في تغيير موقفه بعد خمسة أعوام ونصف العام من استبعاد نجم ريال مدريد، خلال مقابلة معه تنشرها اليوم إذاعة فرانس أنفو.





وأشار المدرب إلى أن الفترة الأهم كانت لقاء جمعهما حيث تناقشا، مضيفاً دون ذلك كان الأمر مستحيلاً.





وتجنب ديشامب الإجابة عن سؤال وجه له عما إذا كان قد صفح عن مهاجم "الميرينغي"، بعد أن وصفه الأخير بـ"الاستسلام للجانب العنصري من فرنسا".





وأصر على أنه لم يتصرف كرجل بل كمدرب، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له، حيث أبرز "أكرر، رغم أن البعض لا يريدون تفهم ذلك، موقفي الشخصي في الخلف تماماً".





وانضم هداف "الملكي" هذا الموسم، برصيد 30 هدفاً في 46 مباراة، الأسبوع الماضي لمعسكر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين جنوب غربي فرنسا لأول مرة منذ استبعاده في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، بسبب قضية فالبوينا الشهيرة، والتي سيمثل صاحب الـ33 عاماً بسببها أمام القضاء في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.