بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد





حسم فلورنتينو بيريز المدير الفنيل فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني إسم المدير الفني الجديد خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان الذي رحل عن منصبه مؤخرًا.





وقالت الكثير من المصادر الصحفية أن بيريز يرغب في التعاقد مع بوكتينيو المدير الفني لفريق نادي باريس سان جيرمان والذي أبلغ الإدارة رسميًا برغبته في الرحيل.





في الوقت الذي يسعى فيه بيريز أيضاً إلى تعيين راوؤل جونزاليس مدرب فريق الشباب بالملكي ليكون خليفة زيزو في تدريب ريال مدريد.





ومن المُنتظر أن يتم الكشف عن المدرب الجديد خلال الساعات القادمة خاصةً أن الريال سيبدأ فترة الإعداد إستعدادًا للموسم القادم.