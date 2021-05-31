Advertisements

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

حسم ليوناردو المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان مستقبل ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق ليرد على ما يتردد بشأن طلبه الاستقالة من منصبه

وصرح ليوناردو عبر إذاعة فرانس بلو أن بوكتينيو مرتبط بعقد مع العملاق الباريسي والجميع سعيد بوجوده هنا ونسعى إلى تحقيق البطولات الممكنة الموسم القادم.

وربطت بعض التقارير الصحفية بوكتينيو بقيادة ريال مدريد من أجل خلافة زين الدين زيدان والعودة مجددًا إلى فريق نادي توتنهام هوتسبيرز.

وفيما يخص تتويج توخيل بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي رد ليوناردو أنه كان يتوقع ذلك وأنه سعيد للغاية من أجله خاصةً أنه كان مدير فني لنادينا في السابق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماوريسيو بوكيتينو باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ أقل من ساعة

زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

أول تعليق من الأهلي بعد نهاية اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ أقل من ساعة

ماذا جاء في رسالة زيدان القوية إلى ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

ليفربول يحسم موقف محمد صلاح من الاستمرار في أنفيلد

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يرسل هدية ثمينة إلى نجم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

باريس سان جيرمان يحدد خليفة توماس توخيل

بعد اقترابه من قيادة سان جيرمان.. بوكتينيو يطلب التعاقد مع نجم الإنتر

مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

كواليس فسخ عقد توخيل مع باريس سان جيرمان

تعرف على أولى مباريات باريس سان جيرمان تحت قيادة بوكيتينيو

تأكد غياب نيمار عن موقعة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:00 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

02:43 م

عاجل.. السيسي يدعو القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة إعمار غزة

03:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»