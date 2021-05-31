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باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو
الإثنين 31/مايو/2021 - 04:03 م
محمد أيمن
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حسم ليوناردو المدير الرياضي لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان مستقبل ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني للفريق ليرد على ما يتردد بشأن طلبه الاستقالة من منصبه
وصرح ليوناردو عبر إذاعة فرانس بلو أن بوكتينيو مرتبط بعقد مع العملاق الباريسي والجميع سعيد بوجوده هنا ونسعى إلى تحقيق البطولات الممكنة الموسم القادم.
وربطت بعض التقارير الصحفية بوكتينيو بقيادة ريال مدريد من أجل خلافة زين الدين زيدان والعودة مجددًا إلى فريق نادي توتنهام هوتسبيرز.
وفيما يخص تتويج توخيل بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي رد ليوناردو أنه كان يتوقع ذلك وأنه سعيد للغاية من أجله خاصةً أنه كان مدير فني لنادينا في السابق.
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