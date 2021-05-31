"المالية": بعض الدول الشقيقة طلبت الاستفادة من تجربتنا فى تحديث ورقمنة الجمارك





أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أننا ماضون، بدعم كبير ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى استكمال مسيرة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانىء بوابات عبور فقط وليست مخازن؛ من أجل خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على نحو يُساعد فى تسهيل حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمار، لافتًا إلى أن بعض الدول الشقيقة طلب الاستفادة من التجربة المصرية فى إدارة المنظومة الجمركية عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى نستهدف من خلالها الربط بين جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية؛ بما يجعل مصر منطقة لوجستية عالمية جاذبة للاستثمارات.





قال، فى تصريحات صحفية على هامش أول جولة ميدانية يجريها بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، إن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، موضحًا أنه تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات، والداخلية، والحجر البيطرى والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.





وجَّه بالتواصل الفورى مع بعض جهات العرض، ومطالبتها بإيفاد ممثلين لها للعمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل عبر «النافذة الواحدة»، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن.





أشار إلى أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» التي تم استحداثها بمصلحة «الجمارك» تتولى دراسة أى شكاوى ترد إليها عبر البريد الإلكترونى: [email protected] وحلها، واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها مستقبلًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير؛ من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا، لافتًا إلى أن المشروع الجديد للائحة التنفيذية لقانون الجمارك الذى تم طرحه للحوار المجتمعى لمدة أسبوع تنتهى غدًا الثلاثاء، يُلبى رغبات المجتمع الصناعى والتجارى، حيث يتلافى كل ما أبداه المتعاملون مع الجمارك من ملاحظات.





شدد على أنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن: «١٥٤٦٠» والبريد الإلكترونى: [email protected] للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.





وجه رئيس مصلحة الجمارك، الشكر للعاملين بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة؛ تقديرًا لجهودهم فى إنجاح المنظومة الجديدة التى انعكست على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى.