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مرصد الأزهر يدين اختطاف عدد من طلاب إحدى المدارس في نيجيريا

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الاثنين، عن مقتل عناصر مسلحة اشتركت في الهجوم الذي استهدف إحدى المدارس بمنطقة "تيجينا" وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل مدني واختطاف بعض الطلاب الذين لم يتضح بعد عددهم.

وأمام تصاعد حدة عمليات اختطاف الطلاب، جدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تأكيده على ضرورة التكاتف وإيجاد حل جذري لتلك الظاهرة التي باتت متكررة، وتؤرق أمن وسلامة المجتمع النيجيري.

جدير بالذكر أن عمليات الاختطاف التي تقوم بها العصابات الإجرامية في نيجيريا لتحقيق مكاسب مالية أصبحت متكررة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 700 حالة اختطاف منذ ديسمبر 2020 وحتى الآن.

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