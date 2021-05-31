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ختام فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3 )

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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اختتمت فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك ( زايد 3) والذى نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.

بدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلى للفكرة التى بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافى والأوضاع التكتيكية للقوات ثم عملية لإقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية حيث قامت عناصر القفز الحر بالعمل كعناصر إستطلاع وتأمين منطقة الإبرار، كما قامت القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنفيذ الإقتحامات الرأسية والأرضية والإغارات على مراكز القيادة وإقتحام المبانى وتفتيشها والقضاء على العناصر الإرهابية، كما قامت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ « قفزة صداقة » على هامش التدريب تعبيرًا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وقد تضمنت المراحل السابقة إستخدام أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية فى التعامل مع الجماعات الإرهابية والقتال فى المناطق السكنية وتأمين الأهداف الحيوية وكذا أساليب مكافحة العبوات الناسفة بإستخدام أحدث الوسائل والإمكانيات الحديثة.

وقد أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

حضر ختام الفعاليات الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية المصرية، واللواء ركن سعيد راشد الشحى قائد القوات البرية الإماراتية، وقائد قوات الصاعقة وقائد قوات المظلات وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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