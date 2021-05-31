نجم برينتفورد: ناضلنا العام الماضي ولم نفعلها

بعد صدمة الموسم الماضي، وضياع حلم التأهل إلى البريميرليج في المرحلة الأخيرة من تصفيات الصعود على يد فولهام، رغم الاستمرار بين صدارة ووصافة التشامبيونشيب طيلة الموسم، منحت كرة القدم فرصة ثانية لبرينتفورد، الذي عاد مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 74 عاما.





وبدت السعادة الطاغية على وجه الإسباني سيرجي كانوس، لاعب الفريق، الذي كشف أنه يشعر كما لو كان يعيش حلما، ويخشى الاستيقاظ في أي لحظة ليكتشف أنه لا يزال في التشامبيونشيب.





وقال كانوس "كل ما بذلناه ظهرت ثماره أخيرا.. كان هدفا كبيرا وصعبا للغاية، لكننا وصلنا له في نهاية المطاف".





وأبرز الجناح الأيمن أهمية التأهل، حيث قال "إنه يعني كل شيء، قضيت وقتا طويلا في الدرجة الأولى.. ناضلنا العام الماضي ولم نفعلها، ووصلنا للتصفيات هذا العام".





وأردف "نريد التواجد بين الأفضل، لدينا رغبة كبيرة في أن نواجه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليدز، أن نصل إلى الدوري الممتاز.. نعمل منذ وقت طويل على ذلك، هناك جمهور لبرينتفورد لم ير فريقه في البريميرليج.. إنه أمر فريد".





"عنيفة جدًا"





وعن صدمة الموسم الماضي، قال "كانت عنيفة جدا.. توقفنا بسبب كورونا، عدنا وقدمنا أفضل ما لدينا، وكنا على أعتاب المركز الثاني.. ثم ذهبنا إلى التصفيات ووصلنا للنهائي، قبل أن نتلقى مرارة لا استطيع وصفها".





وواصل كانوس "حصلنا على 10 أيام من الراحة، وفي اليوم الـ11 كنا نتدرب بقوة واثقين من أن التأهل سيكون من نصيبنا هذا العام.. لم نبدأ على النحو الأمثل، وتلقينا انتقادات عديدة، لم يكن البعض يثق بنا.. وها نحن ذا".





وتابع اللاعب صاحب الـ24 عاما "كنت أرغب بشدة في خوض البريميرليج.. لأنني أعلم أنني جاهز لبذل أفضل مستوى لي، أفضل حتى مما قدمته حتى الآن".





واستمر: "أتطور وأشعر أنني أتحسن يوما بعد يوم.. ربما بدأت مسيرتي الآن، سأُظهر أنني قادر على الاستمرار هنا، وأنا متحمس بشدة".





وأشار إلى أنه تلقى عروضا للعودة إلى إسبانيا، لكنه فضل البقاء في برينتفورد، الذي يمتلك مشروعا يدور حول التطور.



