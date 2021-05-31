ختام فاعليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك "زايد 3" (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يستعرض تفاصيل فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد 3".



وأوضح الفيديو أنه اختتمت فعاليات التدريب المصري الإماراتي المشترك "زايد 3" والذى نُفذ بدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة وحدات من القوات الخاصة لكلا البلدين.



وبدأت المرحلة الختامية بشرح تفصيلي للفكرة التي بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافي والأوضاع التكتيكية للقوات ثم عملية لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية حيث قامت عناصر القفز الحر بالعمل كعناصر استطلاع وتأمين منطقة الأبرار، كما قامت القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بتنفيذ الاقتحامات الرأسية والأرضية والاغارات على مراكز القيادة واقتحام المباني وتفتيشها والقضاء على العناصر الإرهابية، كما قامت عناصر المظلات المصرية والإماراتية بتنفيذ «قفزة صداقة» على هامش التدريب تعبيرًا عن الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.



وقد تضمنت المراحل السابقة استخدام أحدث نظم التدريب والنظريات القتالية في التعامل مع الجماعات الإرهابية والقتال في المناطق السكنية وتأمين الأهداف الحيوية وكذا أساليب مكافحة العبوات الناسفة باستخدام أحدث الوسائل والإمكانيات الحديثة.



وقد أظهرت المرحلة الختامية المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.



حضر ختام الفعاليات الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية المصرية، واللواء ركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية الإماراتية، وقائد قوات الصاعقة وقائد قوات المظلات وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

