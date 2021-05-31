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وفد من الغرف التجارية يشارك بمعارض " بيلاروسيا – أفريقيا" الرابع

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
شريف بدر
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أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الاتحاد الافريقي لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة عن مشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية بوفد اقتصادي يضم 35 شركة في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة بمجموعة من الفعاليات جمهورية بيلاروسيا وتتضمن المشاركة في بمعرض"بيلاروسيا - افريقيا " الرابع المقام في الفترة من 31 مايو  الى  أول يونيو والمقام في العاصمة البيلاروسية مينسك  ومعرض بيلارجو 2021 المتخصص في الماكينات والمعدات الزراعية والمعرض الدولي "تيبو 2021" خلال الفترة من 1 الى 4 يونيو المقبل .

وأوضح إن المشاركة في تلك الفعاليات  تأتي في إطار خطة الاتحاد لتنمية وزيادة الصادرات المصرية السلعية من خلال المشاركة في المعارض الهامة  وإتاحة الفرص للشركات المصرية لعقد لقاءات وصفقات مع نظائرها من الدول المختلفة مشيرا الي أنه من المقرر أن يشارك بمعرض بيلاروسيا – افريقيا الرابع  رؤساء البعثات والهيئات الافريقية والبيلاروسية ، وسيتم تنظيم عدد من الفعاليات والموائد المستديرة والحلقات النقاشية واللقاءات الثنائية لفتح آفاق التعاون الاستثماري بين افريقيا و بيلاروسيا , و من المقرر أن يعقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات الدولية المكثفة لتنمية الصادرات السلعية و فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية بالاضافة لتنمية العلاقات السياحية مع الدول التى بدأت فى فتح السفر الى مصر بالاضافة لدراسة جذب استثمارات دولية مباشرة  جديدة للسوق المصرية .

وأوضح أن الوفد المصري سيركز على دعم الصادرات السلعية المصرية لسوق  بيلاروسيا وسبل تنمية الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاورو اسيوي والذي يضم عدد من الدول منها بيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا وأرمينيا وكازاخستان .

كما سيعمل  الوفد على بحث تنمية تجارة  القيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة بين مصر وبيلاروسيا وتوطين الصناعات والاستثمار الأجنبية علي الأراضي المصرية  بهدف إعادة التصدير إلى أفريقيا والدول المرتبطة بمصر باتفاقيات تجارة حرة تسمح بدخول المنتجات المصرية لأسواقها بمزايا جمركية مثل دول السوق القارية الإفريقية الموحدة وأسواق الاتحاد الأوروبي , كما سيبحث الوفد تنمية العلاقات السياحية مع دول الاتحاد الأوروآسيوي والتى تعد من أكبر مصادر السياحة الوافدة للأسواق المصرية.

وأضاف العربي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم زيارات وفود مصرية إلى كلا من أوكرانيا وروسيا وبولندا كما سيشارك الاتحاد بوفد اقتصادي على هامش أعمال اللجنة المصرية - الروسية المشتركة .

وحول العلاقات المصرية البيلاروسية قال العربي أن العلاقات التجارية بين البلدين بدأت في النمو بشكل مستمر وبالرغم من انخفاض حجم التجارة البينية الا أنها في تضاعف مستمر خلال العامين الماضيين حيث وصل حجم الصادرات المصرية للسوق بيلاروسيا  خلال الفترة من"يناير- مايو" من عام 2019 حوالي 17 مليون دولار بزيادة 1.2% عن العام السابق له ، كما ارتفع حجم الواردات المصرية من بيلاروسيا ليبلغ 50.5 مليون دولار بنسبة زيادة 115% عن العام السابق له.  

موضحا أن أهم الصادرات المصرية لبيلاروسيا تتمثل في الفاكهة الطازجة، والمنتجات الصيدلانية والمنسوجات والملابس الجاهزة فيما يمثل  الحديد والصلب أهم وارداتنا من أسواق بيلاروسيا بالإضافة إلى الجرارات والسيارات .

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