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منة عرفة تشارك صورة مع خطيبها والجمهور يهنئها

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة منة عرفة صورة لها جمعتها بخطيبها محمود المهدي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات حيث هنئها البعض لخطوبتها.

وكانت منة عرفة قد أعلنت سابقا عن خبر خطوبتها من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائله: "لقد تمت الخطوبة" وذلك بالتزامن مع خطوبة علي غزلان اليوتيوبر لفرح شاهين ملكة جمال مصر.

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