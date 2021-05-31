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'الأعلى للإعلام' يهنئ الإعلاميين بعيدهم السابع والثمانون

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ٨٧، والذي جاء مع انطلاق الإذاعة المصرية، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم ٣١ مايو ١٩٣٤؛ حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم(هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية)، وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها إنطلاق صوت أم كلثوم. 

وقال المجلس في بيان له: «أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة بصفه عامة ومصر على وجه الخصوص»؛ وأضاف: «أنه منذ عام ١٩٣٤ والإذاعة المصرية فاعلة في كل الأحداث وساندت حركات التحرر في الوطن العربي كل قارات العالم».

وأضاف أن الإذاعة المصرية وبعدها التلفزيون المصري لعبا دورا وطنيا في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري؛ وأشار المجلس إلى أن الإعلام المصري كان ولازال يلعب دورا توعويا كبيرا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.

وأوضح المجلس أن الإعلام المصري ليس له ولاء ولا قبلة إلا المصلحة العليا للبلاد.

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