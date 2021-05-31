Advertisements

خطة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يستعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، مع الريدز علما بأن عقده ينتهي في 2023.

 

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" ، أن الريدز جهز خطة من أجل مناقشة تمديد عقود 6 لاعبين مع انطلاق فترة الاستعداد للموسم الجديد، يأتي على رأسهم محمد صلاح.

  

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر والظهير الأيسر ترنت ألكسندر أرنولد، ولاعب الوسط فابينيو، بجانب الظهير الأيمن أندي روبرتسون، جميعهم ستتم مناقشة تمديد عقودهم خلال صيف العام الحالي.

 

وكان اسم صلاح ارتبط مؤخراً بالرحيل عن ليفربول وسط تقارير تقربه من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين الساعيين لتجديد دماء خطوطهما الأمامية بعد موسم مخيب للأول شهد التتويج بكأس الملك فقط، وصفري للثاني انتهى برحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

 

 

أخبار تهمك

الأهلي يُمهد لرحيل نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

منذ أقل من ساعتين

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ أقل من ساعتين

أزمة قوية بين الأهلي ونجمه المعار بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ 18 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ 41 دقيقة

رئيس يويفا يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»