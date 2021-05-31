خطة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح

يستعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، مع الريدز علما بأن عقده ينتهي في 2023.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" ، أن الريدز جهز خطة من أجل مناقشة تمديد عقود 6 لاعبين مع انطلاق فترة الاستعداد للموسم الجديد، يأتي على رأسهم محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر والظهير الأيسر ترنت ألكسندر أرنولد، ولاعب الوسط فابينيو، بجانب الظهير الأيمن أندي روبرتسون، جميعهم ستتم مناقشة تمديد عقودهم خلال صيف العام الحالي.

وكان اسم صلاح ارتبط مؤخراً بالرحيل عن ليفربول وسط تقارير تقربه من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين الساعيين لتجديد دماء خطوطهما الأمامية بعد موسم مخيب للأول شهد التتويج بكأس الملك فقط، وصفري للثاني انتهى برحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.