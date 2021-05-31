نائب رئيس جامعة المنصورة يعلن الخطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2020-2021 م

صرح الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، قد بدأت يوم 29 مايو بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية مختلفة وستنتهى 30 يونيو2021 م ويقوم بأداء الامتحانات هذا العام حوالى 170 الف طالب بمختلف كليات الجامعة تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أن الامتحانات متوافقة لمنظومة التعليم الهجين الذى يدمج بين نظامى التعليم التقليدى والتعليم عن بُعد فضلًا عن عدم خروج الأسئلة عما تم تدريسه خلال الفصل الدراسى الثانى، تم أيضًا التوسع في استخدام منظومة التصحيح الإلكتروني الخاصة بالجامعة تمشيًا مع سياسة التحول الرقمي من جانب وتجنبًا لتداول أوراق الامتحانات من جانب آخر.

وأشار الى أن مختلف الكليات جهزت لجان الامتحانات مع ترك مسافات داخل اللجان وتحقيق التباعد فى الجلوس بين الطلاب، وكذلك استخدام المعقمات والمطهرات، فضلًا عن تخصيص لجان عزل للامتحانات وفريق طبى داخل كل كلية.

ونظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا فيتقدم الطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، ويكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات عدا ذلك.

وفي النهاية تتمني جامعة المنصورة لكل منتسبيها أداء موسم امتحانات آمن وموفق بإذن الله