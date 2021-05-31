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حجازي يحسم موقفه من الرحيل عن الدوري السعودي

الإثنين 31/مايو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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حسم مدافع اتحاد جدة السعودي، الدولي المصري أحمد حجازي، وجهته في الموسم المقبل، مؤكداً استمراره ضمن صفوف الاتحاد، بعدما نجح الفريق في تحقيق نتائج جيدة هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان.

في تصريحات تليفزيونية نشرتها صحيفة عاجل السعودية الإلكترونية، اليوم الإثنين، قال حجازي: "نأمل في تحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة، الجماهير ساندتني في تقديم مستويات جيدة خلال منافسات هذا الموسم، ونأمل في تحقيق الأفضل في الموسم الجديد".

وقدم اللاعب المصري مستويات جيدة خلال منافسات هذا الموسم، وهو ما أسفر عن وجود رغبة من جانب النادي السعودي وجماهيره في استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل، علماً بأن فترة إعارته كان من المفترض أن تنتهي بنهاية الموسم المنقضي.

واحتتم الاتحاد مشواره في الدوري بالفوز على النصر 2-1، في الجولة الأخيرة، وأنهى الموسم في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف البطل الهلال، وبفارق نقطة واحدة خلف الوصيف الشباب.

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