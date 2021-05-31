تعرف على إيرادات فيلم "ديدو" لـ كريم فهمي



وصلت إيرادات فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمي أمس الأحد، إلى 167 ألف جنيه، ليأتي في المرتبة الثانية بين أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلم "أحمد نوتردام" لـ رامز جلال.



وكان قد طرح المنتج أحمد السبكي مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وبيومي فؤاد والذي من المقرر طرحه بالسينما احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.



وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعة السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين، بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور.



