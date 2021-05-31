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الأرجنتين تنسحب رسميا من استضافة كوبا أمريكا
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:05 م
الفجر الرياضي
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فجر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إعلانه فجر الاثنين أن الأرجنتين لن تستضيف كوبا أميركا بسبب الظرف الصحي للبلاد، وذلك قبل 13 يوماً من الموعد المحدد لانطلاقتها.
وخلال بيان رسمي كشف اتحاد أميركا الجنوبية بأنه سيدرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة.
يذكر أن الكونيبول قد رفض طلب كولومبيا مستضيفة مسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين بتأجيل النهائيات ، مؤكداً في الوقت ذاته أن المباريات التي كان من المتوجب أن تقام على أرضها ستنقل إلى أماكن أخرى
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