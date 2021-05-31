Advertisements

الأرجنتين تنسحب رسميا من استضافة كوبا أمريكا

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
فجر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إعلانه فجر الاثنين أن الأرجنتين لن تستضيف كوبا أميركا بسبب الظرف الصحي للبلاد، وذلك  قبل 13 يوماً من الموعد المحدد لانطلاقتها.


وخلال بيان رسمي كشف اتحاد أميركا الجنوبية بأنه سيدرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة.  


يذكر أن الكونيبول قد رفض طلب كولومبيا مستضيفة مسابقة كوبا أميركا مع الأرجنتين بتأجيل النهائيات ، مؤكداً في الوقت ذاته أن المباريات التي كان من المتوجب أن تقام على أرضها ستنقل إلى أماكن أخرى

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ 43 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُمهد لرحيل نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ ثلث ساعة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رئيس يويفا يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

أزمة قوية بين الأهلي ونجمه المعار بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»