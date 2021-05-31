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رسميا .. العجوز يفسخ تعاقده مع الترسانة

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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قام احمد العجوز المدير الفني الجديد للترسانة بفسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بعد مرور 24 ساعه فقط من توليه المهمه .

وجاء القرار بسبب شكوى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ضد العجوز بسب بنود في التعاقد السابق له مع نادي النجوم .

ومن المنتظر تعيين مدير فني جديد للترسانة خلال الساعات المقبلة ليتولى المهمه وحل الأزمه استعداداً لمواجهة النصر يوم الجمعه الموافق 6/4 علي ملعب الكليه الحربيه .

ويحتل نادي الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه .

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