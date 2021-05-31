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رسميا .. العجوز يفسخ تعاقده مع الترسانة
الإثنين 31/مايو/2021 - 05:08 م
ميادة كرم
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قام احمد العجوز المدير الفني الجديد للترسانة بفسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بعد مرور 24 ساعه فقط من توليه المهمه .
وجاء القرار بسبب شكوى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ضد العجوز بسب بنود في التعاقد السابق له مع نادي النجوم .
ومن المنتظر تعيين مدير فني جديد للترسانة خلال الساعات المقبلة ليتولى المهمه وحل الأزمه استعداداً لمواجهة النصر يوم الجمعه الموافق 6/4 علي ملعب الكليه الحربيه .
ويحتل نادي الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه .
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