رسميا .. العجوز يفسخ تعاقده مع الترسانة





قام احمد العجوز المدير الفني الجديد للترسانة بفسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بعد مرور 24 ساعه فقط من توليه المهمه .



وجاء القرار بسبب شكوى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم ضد العجوز بسب بنود في التعاقد السابق له مع نادي النجوم .



ومن المنتظر تعيين مدير فني جديد للترسانة خلال الساعات المقبلة ليتولى المهمه وحل الأزمه استعداداً لمواجهة النصر يوم الجمعه الموافق 6/4 علي ملعب الكليه الحربيه .



ويحتل نادي الترسانه المركز الثاني برصيد 35 نقطه .