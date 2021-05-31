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190 الف جنيه.. إيرادات فيلم "أحمد نوتردام" لـ رامز جلال

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حقق فيلم "أحمد نوتردام" للفنان رامز جلال، إيرادات وصلت أمس الأحد، إلى 190 ألف جنيه، ليتصدر الفيلم شباك تذاكر أفلام موسم عيد الفطر.

في سياق متصل، شارك رامز جلال جمهوره بالبوستر الرسمي لفيلم العيد “أحمد نوتردام”، ونشره من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب رامز جلال معلقا من خلال البوستر: "بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بوستر فيلم #أحمد_نوتردام.. لا تخافوا، ولكن هزروا.. عيد الفطر 2021 وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

يذكر أن فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

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رامز جلال احمد نوتردام

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