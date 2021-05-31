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موسيماني يبدأ التجهيز لمعركة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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بدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دراسة فريق الترجي التونسي المقرر مواجهته يوم 18 يونيو المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي يوم 18 يونيو المقبل في استاد رادس بتونس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطلب بيتسو موسيماني من محللي الأداء بالفريق الأحمر تحضير عدد من الإحصائيات والأرقام الخاصة بفريق الترجي التونسي ونقاط القوة والضعف من أجل دراسته بشكل قوي قبل المباراة المرتقبة.

ويسعى موسيماني للوقوف على مواطن القوة والضعف في الفريق التونسي قبل المباراة التي ستجمع بينهما يوم 18 يونيو المقبل وتجهيز لاعبيه بشكل قوي للمباراة.

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نهائي الابطال موسيماني الترجي الاهلي

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