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نصر سالم: مشاركة مصر بالتدريب البحري المشترك بتونس رسالة ردع (فيديو)

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
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قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريبات المشتركة إحدى طرق رفع الكفاءة القتالية وزيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة، ومشاركة مصر في فعاليات التدريب البحري المشترك "Phoenix Express-2021" بتونس يتيح لها الاطلاع على خبرات الدول المشاركة في التدريب، بما ينعكس على تدريبات وعلاقات أخرى.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن هناك تنسيق وتفاهم وتوحيد مفاهيم بين الدول المشتركة في التدريب وهذا هو ثمرة التعاون العسكري ألا يكون هناك وقت لمواجهة أي تهديد أو عدوان وتأمين خطوط مواصلتنا وصيانة أمننا القومي بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد، أن الله سبحانه وتعالى حبا مصر بتواجدها في مركز الكرة الأرضية، وتطل على أكبر بحرين يسيطروا على خطوط المواصلات العالمية، والخبرات القتالية للبحرية المصرية التي شاركت فيها من قبل والنجاحات يشهد بها العالم أجمع، موضحًا أن الدولة تسعى للتعاون والتدريب مع مصر، ويجعل الدول الكبرى تعطي أسلحتها لمصر؛ لعلمها أنها تعطي سمعة كبرى لهذا السلام عندما يستخدمه المصريون، ويضيفوا لها قدراتهم، مشددًا على أن مشاركة مصر رسالة ردع لكل من يحاول أو يفكر في تهديد أي مصلحة من مصالح مصر الحيوية للتأكيد على أن مصر قادرة على إنزال أي عقاب يفوق المكاسب يحققها الطامع في تهديد مصالحها.

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