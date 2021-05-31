عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

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الإثنين 31/مايو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة أيمن أشرف لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في خط الدفاع خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عودة علي معلول.

وعاد علي معلول للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر مرة أخرى بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة لمدة تزيد عن 3 أشهر.

واستقر موسيماني على عودة أيمن أشرف إلى خط الدفاع للعب بجوار بدر بانون مرة أخرى بعدما شارك في الفترة الماضية في مركز الظهير الأيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 18 يونيو المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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