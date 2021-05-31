"العلمية لمكافحة كورونا" تكشف العلاقة بين فيروس كورونا والإصابة بالفطر الأسود

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا، والإصابة بمرض الفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود مرض غير معدي، ويصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي.



جاء ذلك خلال فعاليات الـ «ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 1500 طبيب، وعدد من الأطباء على رأس العمل بالمستشفيات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج مرضى في فيروس كورونا في نسخته الخامسة.



وجه الدكتور الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا - خلال الجلسة الافتتاحية للويبينار- الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ودعمها الكامل لجميع أعضاء اللجنة العلمية للوصول إلى أفضل البروتوكولات لعلاج فيروس كورونا، وكذلك حرصها الدائم على الارتقاء بالمستوى العلمي للأطباء ودعم قدراتهم خلال مواجهة الجائحة بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

