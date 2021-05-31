Advertisements

الصحة تضع بروتوكول لتشخيص وعلاج الفطر الأسود وتوزيعه على مستشفيات الحميات والصدر

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
اكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على حرص وزيرة الصحة والسكان على المتابعة الدورية مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الفطر الأسود، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، مؤكدًا وضع بروتوكول لتشخيص وعلاج مرض الفطر الأسود وتوزيعه على جميع مستشفيات العزل والحميات الصدر على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن أهم طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود تتمثل في الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة التي يتم حفظها بطرق صحيحة، وعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون داعي أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبي.

وأكد حرص اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على متابعة مستجدات الوضع الوبائي للفيروس في مصر أولًا بأول، موضحًا أن الحالات المشتبه في إصابتها بالفطر الأسود بين مرضى فيروس كورونا تحدث نتيجة الاستخدام غير الصحيح لأدوية فيروس كورونا أو دون إشراف طبي والذي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.


جاء ذلك خلال فعاليات الـ «ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 1500 طبيب، وعدد من الأطباء على رأس العمل بالمستشفيات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج مرضى في فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ 17 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ 39 دقيقة

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يُمهد لرحيل نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

رئيس يويفا يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة قوية بين الأهلي ونجمه المعار بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 19 دقيقة

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»