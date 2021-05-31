الصحة تضع بروتوكول لتشخيص وعلاج الفطر الأسود وتوزيعه على مستشفيات الحميات والصدر

اكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على حرص وزيرة الصحة والسكان على المتابعة الدورية مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بعلاج الفطر الأسود، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، مؤكدًا وضع بروتوكول لتشخيص وعلاج مرض الفطر الأسود وتوزيعه على جميع مستشفيات العزل والحميات الصدر على مستوى الجمهورية.



وأشار إلى أن أهم طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود تتمثل في الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة التي يتم حفظها بطرق صحيحة، وعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية دون داعي أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبي.



وأكد حرص اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على متابعة مستجدات الوضع الوبائي للفيروس في مصر أولًا بأول، موضحًا أن الحالات المشتبه في إصابتها بالفطر الأسود بين مرضى فيروس كورونا تحدث نتيجة الاستخدام غير الصحيح لأدوية فيروس كورونا أو دون إشراف طبي والذي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.





جاء ذلك خلال فعاليات الـ «ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 1500 طبيب، وعدد من الأطباء على رأس العمل بالمستشفيات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج مرضى في فيروس كورونا في نسخته الخامسة.