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رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم المصابين بأمراض نقص المناعة، ومرضى السكر غير المنضبط، ومرضى الأورام، ومرضى الكلى الذين يعانون من حموضة الدم، وكذلك المرضى الذين يخضعون للعلاج بأدوية مثبطات المناعة بجرعات عالية مثل الكوريتيزون أو العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة ودون إشراف طبي.

ونوه الدكتور حسام حسني إلى أن الفطر الأسود هو مرض ليس بجديد، وظهر في عدد محدود جدًا من الحالات خلال العقود القديمة وكانت معظم الإصابات للحالات المتأخرة من مرضى السرطان والأورام.

جاء ذلك خلال فعاليات الـ «ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، وبحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزيرة لشئون التعليم الطبي المهني، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وبمشاركة أكثر من 1500 طبيب، وعدد من الأطباء على رأس العمل بالمستشفيات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، وذلك للتعريف بالبروتوكول المحدث لعلاج مرضى في فيروس كورونا في نسخته الخامسة.

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