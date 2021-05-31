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أحمد مجدي لـ"الفجر الفني": أنا اتولدت لقيت نفسي أهلاوي.. ومعنديش مواصفات لفتاة أحلامي

الإثنين 31/مايو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أحمد مجدي عن انتمائه الكروي، حيث أنه يشجع النادي الأهلي المصري، وذلك وفقا لعادات أسرته.


وقال أحمد مجدي ل"الفجر الفني"، "أنا اتولدت لقيت نفسى أهلاوي فعشان كده طلعت بحب النادي الأهلي وبشجعه".



كما أشار إلى أنه الآن ليس على أي علاقة عاطفية، ولايوجد له فتاة أحلام ولا مواصفات لها، معبرا عن ذلك مازحاً"أنا معنديش مواصفات لفتاة أحلامي، ولا عندى فتاة أصلا".


يذكر أن آخر أعمال أحمد مجدي، مسلسل "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.


ومسلسل "قصر النيل"، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك. 

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