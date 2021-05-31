Advertisements

باكستان تصدر سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار لأول مرة في تاريخها

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الإثنين، إطلاق أول سندات دولية خضراء رسميا في البلاد بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات طاقة كهرومائية.

وقال رئيس الوزراء عمران خان - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية - إن السندات الدولية تم طرحها من قبل هيئة تنمية المياه والطاقة (وابدا) لتلبية الاحتياجات المالية لأجل 10 سنوات بسعر تنافسي يبلغ حوالي 7.5% وذلك لتمويل بناء سدي "ديمر باشا" و"موهمند".

وأعرب خان عن ارتياحه لاهتمام كبار المستثمرين الدوليين بالسندات الخضراء الباكستانية، قائلا إن ذلك يعكس ثقتهم في الحكومة الباكستانية في تنفيذ المشروعات بوتيرة سريعة.

وشدد على أهمية تلك المشروعات "لإنتاج طاقة خضراء نظيفة للبيئة وإنقاذ الأجيال القادمة".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مشروع "عقد السدود"، الذي بدأ في عام 2018، يستهدف بناء 10 سدود خلال السنوات العشر المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلي 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة. من جانبه، قال وزير المالية الباكستاني شوكت تارين إن نجاح طرح السندات الخضراء يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الباكستاني، مضيفا أن إطلاق السندات الدولية سيساهم في زيادة التمويل لمشروعات المياه.

أخبار تهمك

الأهلي يُمهد لرحيل نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس يويفا يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ ثلث ساعة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ ساعتين و 25 دقيقة

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

موسيمانى يستقر على بديل أفشة أمام الترجى

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ 43 دقيقة

بيراميدز يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أزمة قوية بين الأهلي ونجمه المعار بسبب عروض الاحتراف

منذ ساعة و 23 دقيقة

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

03:30 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»