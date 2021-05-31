بيراميدز يخطط لخطف مدافع الزمالك الأول

يرغب فريق بيراميدز فى التعاقد مع محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.





ودخل مسئولو بيراميدز في مفاوضات مع اللاعب، لبحث إمكانية الحصول على خدماته فى انتقالات الصيف.

ويسعى بيراميدز لجس نبض من جانب إدارة الفريق السماوى مع الونش لبحث موقفه من الانتقال إلى صفوف الفريق فى الموسم المقبل.

وترك الونش الأمر إلى إدارة الزمالك لحسم موقفه خلال الفترة الماضية، خصوصا أنه لا يزال مرتبط بعقد مع إدارة النادى.

ويعتبر محمود حمدى الونش من أهم المدافعين فى مسابقة الدورى الممتاز خلال الوقت الحالى، ويقدم أداء مميزا بالقميص الأبيض وأيضا مع منتخب مصر.