عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

اتخذت لجنة الزمالك، قرار صارم في اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية، اليوم الإثنين بمقر الجبلاية، بعدم استئناف مباريات الفريق بالدوري إلا بعد إقامة المؤجلات الخاصة بالغريم التقليدي، الأهلي.





وقال حسين السيد ممثل نادي الزمالك خلال الاجتماع: " نؤكد على ضرورة إقامة مؤجلات الأهلي أولًا، قبل أن يخوض مبارياته".





وتابع: "يجب ضرورة إقامة المباريات المؤجلة في الدوري، قبل خوض الزمالك أي مباراة جديدة، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، في ظل المنافسة على اللقب هذا الموسم، وفي حال عدم الاستجابة لطلب الزمالك الطبيعي، قد يجد الأبيض صعوبة بالغة في عدم استكمال مسابقة الدوري".







