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خطوات التسجيل وحجز لقاح كورونا في مصر

الإثنين 31/مايو/2021 - 05:32 م
لقاح كورونا مصر
لقاح كورونا مصر
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خطوات التسجيل وحجز لقاح كورونا في مصر

يبحث الكثيرون عن موقع لقاح كورونا في مصر للتسجيل وحجز موعد لأخذ اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، بهدف الوصول إلىمناعة "القطيع" للسيطرة والحد من انتشار الجائحة التي طالت العالم منذ ديسمبر 2019.

حجز لقاح كورونا في مصر 

وزاد البحث عن كيفية التسجيل في لقاح كورونا بمصر وطرق الدخول إلى موقع لقاح كورونا الرسمي، وأسهل الخطوات، وتساؤلات حول البيانات المطلوب إدخالها بشكل صحيح من أجل تأكيد الطلب دون مشاكل، وتحديد موعد التطعيم.

ونرص لمتابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها الكرام، خطوات الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر وطرق الحجز في السطور التالية:

الدخول إلى موقع تسجيل اللقاح من خلال رابط مباشر

كشفت وزارة الصحة المصرية، عن فتح موقع تسجيل لقاح كورونا أبوابه في الـ28 من فبراير الماضي، أمام الراغبين في التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

تسجيل لقاح كورونا

وأشارت الوزارة، إلى أن بدء تسجيل لقاح كورون بعدما فتح الموقع كان في الموعد المحدد له، والمقرر في فبراير الماضي حيث تلقت طلبات الفئات المستحقة الحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح كورونا في مصر والخطوات

وانطلق فتح باب تسجيل لقاح كورونا للمواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

شروط الدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وتطلب موقع تسجيل لقاح كورونا، إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، لتحديد أولوية الحاصلين على اللقاح، وقبول التسجيل.

معلومات موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

وأكدت الوزارة على أنه سيتم إرسال موقع تسجيل لقاح كورونا رسالة نصية للمسجلين تتضمن موعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية، والتي يتكون بـ400 مركز بكافة أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة في تسجيل لقاح كورونا في مصر

ولفتت الوزارة إلى أن المستحقين للدخول إلى موقع تسجيل لقاح كورونا هم مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنين الذين خضعوا لعمليات "قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية"، على موقع تسجيل لقاح كورونا إضافة إلى عمليات ذرع الكلى والكبد.

قاعدة بيانات موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر

واستند موقع تسجيل لقاح كورونا إلى قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي.

وللدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا اضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

خطوات التسجيل وحجز لقاح كورونا في مصر


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