"حماس" تكشف تفاصيل اللقاء مع رئيس المخابرات المصرية

كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، عن المناقشات التي بحثتها الحركة خلال الاجتماع مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقال خليل الحية في مؤتمر عقب الاجتماع مع عباس كامل: "ناقشنا عدة ملفات أهمها ضرورة إلزام الاحتلال بوقف عدوانه في غزة والقدس والشيخ جراح وجميع أماكن فلسطين، ولجم المستوطنين عن أبناء شعبنا، ورفع الحصار عن غزة بالكامل، وأن القضية الفلسطينية صدر بحقها قرارات دولية في إقامة دولة واللاجئين وغيرها، يجب تطبيقها، فإذا حدث ذلك يمكن عودة الهدوء والاستقرار".

وأضاف: "ناقشنا ترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية للوقوف أمام العالم برؤية استراتيجية لانتزاع حقوقنا"، وأشار إلى مناقشة "الإعمار وضرورة الإسراع فيه، ورحبا بكل جهود إعمار البيوت المدمرة والأبراج والمزارع والبنية التحتية، وسنكون مساهمين وداعمين لهذه الجهود".

وأكمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "أكدنا على الدور المصري والعلاقات الثنائية بيننا وبين مصر، ولدينا علاقة استراتيجية، ومصر دورها كبير في دعم الشعب الفلسطيني".

وشدد الحية على أن "ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال مستقل، ولا نقبل ربطه بملف إعمار قطاع غزة".

وتابع: لا نقبل ربط ملف التبادل بالإعمار والحصار والحقوق الفلسطينية، وهذا متفهم من الأشقاء في مصر"، مؤكدا أن "ملف تبادل الأسرى ملف مستقل عن كل الملفات ولا نقبل ربطه، وأننا قطعنا شوطا في اللقاءات قبل العدوان، لكن الاحتلال ليس جادا حتى الآن، وإذا كان جادا يمكن أن نمضي فيه بشكل سريع".

وأوضح قائلا: "نحن في ظروف أفضل، والأشقاء في مصر لديهم أوراق جديدة للضغط على الاحتلال..ونأمل أن تتحقق مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني في المرحلة القادمة".