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33.8 % زيادة بقيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية لتبلغ 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 33.8%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له اليوم الاثنين أن أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها، البترول الخام ليبلغ 399 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 325 مليون دولار الربع المناظر من عام 2020 يليه الغاز الطبيعي حيث بلغت صادراته 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار ، يليه الفويل أويل (مازوت) حيث بلغت صادراته 522 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار.

وأشار إلى أن أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية اليها مالطا حيث بلغت 421 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 177 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 ، تلتها الهند ب` 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار ، ثم اليونان حيث بلغت 226 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، تلتها الصين حيث بلغت 201 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار، وبعد ذلك جاءت إيطاليا بإجمالي 105 ملايين دولار مقابل 63 مليون دولار.

وعن الواردات، أوضح الإحصاء تراجع قيمة الواردات من المنتجات البترولية لتبلغ 1.879 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 ، مقابل 2.121 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة انخفاض 11.4%.

ولفت إلى أن أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها ،البترول الخام لتبلغ 643 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1،320 مليار دولار خلال الربع المناظر من عام 2020 .

وبين المركزي للإحصاء أن أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية، المملكة العربية السعودية لتبلغ 720 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار ، والكويت بلغت 290 مليون دولار مقابل 611 مليون دولار، والجزائر بلغت 12 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار، والعراق حيث بلغت مليوني دولار مقابل 122 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بلغت 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار.

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