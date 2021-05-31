هل تغيير بروتوكولات علاج كورونا له علاقة بظهور الفطر الأسود في مصر؟ الصحة تُجيب (فيديو)

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشئون الرعايات، إن الوضع الوبائي في مصر حاليًا هو في مرحلة انخفاض الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحالات التي يتم تسجيلها في وزارة الصحة في انخفاض.



وأضاف "وديع" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن نسبة الإشغال داخل مستشفيات العزل وصلت إلى أقل من 40% والموجودين في الرعاية المركزية وصل إلى 72% وفقط ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس الصناعي وصلت إلى 40%.



وفيما يتعلق بظهور حالات مصابة بالفطر الأسود أشار إلى أن الفطر الأسود موجودة في الأرض والجو ونسبته ضعيفة ونادرة على مستوى العالم، موضحًا أن عدد الحالات المصابة به في مصر نسبة ضئيلة ولا تزيد عن اليد الواحدة.



وأوضح أن تغيير بروتوكولات علاج كورونا هو أمر وارد طبقا للمتغيرات والأبحاث العالمية وليس له علاقة بظهور الفطر الأسود، لافتًا إلى أن هذا المرض لا علاقة له مباشرة مع فيروس كورونا.



وتابع أن الفطر الأسود يرتبط فقط بمرضى كورونا الذين يفرطون في استخدام أدوية مثبطات المناعة والكورتيوزون وارتفاع معدلات السكر في الدم، مؤكدًا على توافر أدوية علاجية له.



وشدد على ضرورة الالتزام بأدوية الكورتيزون وأدوية تنظيم السكر والمضادات الحيوية حسب الإرشادات والبروتوكولات العالمية وليس استخدام بطريقة عفوية.



واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي التطعيم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مستطردًا "يجب التسابق لتلقي اللقاح لأنه الحل الأمثل للوقاية من الفيروس ومضاعفاته".



