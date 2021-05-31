Advertisements

الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بدرجات الحرارة)

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بدرجات الحرارة)
الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بدرجات الحرارة)

أخبار تهمك

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع عن استكمال بناء سد النهضة بعد فضيحة صور الأقمار الصناعية

منذ يوم

بلاغ عاجل من حزب "الوفد" للنائب العام ووزير الداخلية

منذ ساعة و 24 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع السفاح

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل بوكيتينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء قرار إيقافه 4 سنوات

منذ يوم

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الكشف عن هدية الخطيب لـ"كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ثلث ساعة

زيدان يُهاجم فلورنتينو بيريز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. برشلونة يضم سيرجيو أجويرو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجمه مقابل مليون دولار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الكشف عن موقف مرتضى منصور من الترشح لرئاسة الزمالك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

05:12 م

بيريز يحسم اسم مدرب ريال مدريد الجديد

04:00 م

عاجل.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

05:34 م

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

03:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»