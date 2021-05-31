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تحذير من هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الإثنين 31/مايو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس ليوم غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، منوهًا سائقي السيارات بتوخي الحذر إثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس
حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من  القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


 وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء:  القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 24 درجة.

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