نجوم الفن يتجمعون في خطوبة نجل المنتج أيمن يوسف

حضر عدد من نجوم الفنان حفل خطوبة، نجل المنتج أيمن يوسف حيث انتشرت صور البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان من بين الحاضرين الفنان حسين فهمي وأحمد زاهر، وعمر عبد العزيز وأمير المصري.



ويشارك الفنان حسين فهمي في فيلم "الفارس" مع عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، واللبنانية باميلا الكيك، ودارين حداد.